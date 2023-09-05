Ticaret Bakanlığı'ndan iplik ithalatında damping soruşturması

Ticaret Bakanlığı'ndan Tayland, Hindistan ve Çin Tayvanı menşeli ip ve ip ithalatına karşı damping soruşturması başlattı.

KAYNAK: AA
Ticaret Bakanlığı'ndan iplik ithalatında damping soruşturması

Tayland Krallığı menşeli "vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler" ile Hindistan Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli "poliesterlerden tekstüre iplikler" ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturmaları başlatıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üreticilerin başvurularının değerlendirilmesi sonucunda Tayland Krallığı menşeli "vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler" ile Hindistan Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli "poliesterlerden tekstüre iplikler" ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlere dair nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
1919’dan bugüne kurtuluşun anahtarı Kemalizm
1919’dan bugüne kurtuluşun anahtarı Kemalizm
Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı
Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
Son Haberler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Keşfet
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Taksiciyle kavga eden kadınlar karateciye dönüştü Güncel
Taksiciyle kavga eden kadınlar karateciye dönüştü
Galatasaray Tete için Shaktar Donetsk'e tazminat ödeyecek Spor
Galatasaray Tete için Shaktar Donetsk'e tazminat ödeyecek
Zehir tacirlerine operasyon Yaşam
Zehir tacirlerine operasyon
İktidar ‘kurtarıcı’ olarak gördüğü KKM’den kurtulmaya çalışırken vatandaş dolara sığındı Ekonomi
İktidar ‘kurtarıcı’ olarak gördüğü KKM’den kurtulmaya çalışırken vatandaş dolara sığındı
Norveç ve İsviçre'ye sığınma başvurularında rekor artış Dünya
Norveç ve İsviçre'ye sığınma başvurularında rekor artış
Taşköprü'de bir araç aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya döndü Güncel
Taşköprü'de bir araç aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya döndü