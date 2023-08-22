Ticaret Bakanlığı’ndan kırtasiye ürünlerine denetim

Ticaret Bakanlığı kırtasiye malzemeleri ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı. Denetimlerde sağlığa zararlı ürünler satanlar ve piyasaya sürenlere cezalar uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı’ndan kırtasiye ürünlerine denetim

Ticaret Bakanlığı, okul alışverişlerinin güvenle yapabilmesi için kırtasiye malzemeleri, çocuk ayakkabıları, okul kıyafetleri ve çantalarına yönelik denetimleri artırdı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim ve öğretim yılının yaklaşması dolayısıyla tüketicilerin okul alışverişlerini güvenle yapabilmeleri için denetimler artırıldı. Bu kapsamda kırtasiye malzemeleri, çocuk ayakkabıları, okul kıyafetleri ve çantalarına yönelik gerçekleşen piyasa gözetimi ve denetimlerinde kullanımı yasaklanmış kimyasalların yanı sıra, çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımlar akredite laboratuvar testleriyle inceleniyor.

Söz konusu ürünlerin birlikte bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak, toplatılması sağlanacak ve imalatçı ve ithalatçı firmalarına idari para cezası uygulanacak.

Bununla birlikte güvensiz bulunan ürünlerin “sağlığa zararlı madde içermez” gibi reklam ve tanıtımlarının olduğunun tespit edilmesi durumunda ise Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca inceleme başlatılacak.

Satın alınan her ürünün ambalajı dikkatle incelenmesi vurgusu yapılan açıklamada, ürün ambalajları ve üzerinde yer alan uyarıların dikkatle okunması ve kullanım talimatları doğrultusunda hareket edilmesi önerisinde bulunuldu.

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