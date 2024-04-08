Ticaret Bakanlığı'ndan restoranlarda servis ücreti denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri servis ücreti denetimine çıktı. Bakanlık açıklaması göre, Resmi Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ardından fiyat listesinin müşterilerin kolaylıkla görebilecekleri yerlere asılması gerektiği hatırlatıldı.

İşte o açıklamada dikkat çeken bir detaya yer verildi. Bakanlığa göre yönetmeliğe göre tarife listesinde servis ücreti veya başka bir isim altında alınan bir ücret alınması halinde bunun da tarifede yer alması gerektiği belirtildi.

Düzenlemeyle ilgili olarak Ticaret Bakanlığı denetim ekiplerine, restoran, kafe ve pastanelerde denetim yapılması için talimat verildiği kaydedildi.

İSTANBUL'DA BİR İŞLETMEYE 834 BİN LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Mart ayında İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından bir kafe zincirine ait iş yerinde yapılan denetimde, fiyat listesinde bazı ürünlere ait fiyat bilgisinin bulunmadığı ve servis ücreti alındığına dair bilginin bulunmamasına rağmen servis ücreti alındığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, söz konusu işletmeye 384 ürün için toplamda 834 bin 48 lira idari para cezası uygulandığı bilgisi verildi.