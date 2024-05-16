Ticaret Bakanlığı'ndan vida somun ve civata ithalatında gözetim kararı

Ticaret Bakanlığı'ndan vıda, somun ve civata ithalatından yeni karar. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Ticaret Bakanlığı tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlık tebliğine göre, somun, pim, tirfon, vida ve cıvata gibi bazı metal eşyaların ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulaması hakkında yeni karar ve esaslar belli oldu.

İthalata konu olan ürünlerin, birim gümrük kıymeti kilogram başına 4,5 dolar ila 8 dolar olarak tespit edildiği açıklandı.

Ticaret Bakanlığı'nın diğer tebliğıyle de dökme seramik elyaf ve seramik elyaf battaniyenin ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi. 30 gün sonra yürürlüğe girecek tebliğle bu ürünlerin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 2,5 dolar olacağı belirtildi.