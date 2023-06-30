Ticaret Bakanlığı'ndan yeni hedef: Hizmet ihracatında 120 milyar dolar

Ticaret Bakanlığı, ilk 4 ayda 25,8 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirildiğini, yıl toplamında 120 milyar doların aşılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni hedef: Hizmet ihracatında 120 milyar dolar

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına lokomotif olmak amacıyla ihracatın başta turizm, hava, kara, deniz ve demir yolu taşımacılığı, sağlık turizmi, yabancı öğrenci girişi, bilişim ve yazılım, dizi film ihracatı gibi bütün kalemleri ayrı ayrı geliştirme ve destekleme konusunda çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu konuda Türkiye'nin hizmet ihracatında son 20 yılda 6 kattan fazla artış gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, "2002'de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 47 artış göstererek 90,5 milyar dolarlık bir rekora imza atmıştır. Böylece 50 milyar dolarlık hizmetler dengemiz, cari açığı kapatma noktasında önemli bir konumda yer almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin uluslararası alanda hizmet ihracatındaki başarısının kendini gösterdiği ve dünya genelinde yüzde 1,3'lük payla 23. sıraya yükseldiği bildirildi.

Geçen yıl hizmet ihracatında elde edilen artışla Türkiye'nin, İspanya'dan sonra dünyadaki ilk 30 ihracatçı ülke içinde en yüksek artış oranına sahip ülke konumuna geldiği vurgulanan açıklamada, hizmet ihracatının bu yılın ilk 4 ayında yüzde 22,6'lık artışla 25,8 milyar dolar olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında 120 milyar doları aşma hedefi planlanmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak 2023 başından itibaren hizmet sektörlerine aktarılan kaynak 774 milyon 730 bin 132 lira olup 2023 yılı için ayrılan bütçe toplamı ise 2,5 milyar liradır. Ticaret Bakanlığı olarak katma değeri yüksek, fikri mülkiyet yoğun, yaratıcılığın ve yenilikçiliğin ana eksene oturduğu günümüzde TCMB Ödemeler Dengesine net fazla kazandıran alt sektörlerimize ve kalemlerimize yatırımlarımızı, desteklerimizi artırarak hedeflerimize emin adımlarla ilerlemek için çalışmalarımız devam etmektedir."(AA)

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Havalimanında yürüyen yola ayağını kaptıran kadının bacağı kesildi Dünya
Havalimanında yürüyen yola ayağını kaptıran kadının bacağı kesildi
CHP’li Gürer: Ekmek iyice küçülecek Ekonomi
CHP’li Gürer: Ekmek iyice küçülecek
Dünyaca ünlü teknik direktör oğluyla birlikte gözaltına alında Spor
Dünyaca ünlü teknik direktör oğluyla birlikte gözaltına alında
Murat Boz'un paylaştığı fotoğraftaki o detay takipçilerinin gözünden kaçmadı Magazin
Murat Boz'un paylaştığı fotoğraftaki o detay takipçilerinin gözünden kaçmadı
Almanlar Kuntz'u persona non grata ilan etti Spor
Almanlar Kuntz'u persona non grata ilan etti
Havadaki en tehlikeli görev. Tanker uçakların pilotları konuştu Güncel
Havadaki en tehlikeli görev. Tanker uçakların pilotları konuştu
Yürüteçle geldi yürüyerek çıktı Güncel
Yürüteçle geldi yürüyerek çıktı