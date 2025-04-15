Ticaret savaşı dur durak bilmiyor! Çin'den ABD'ye bir misilleme daha: Alımı durduruldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ürünlerine getirdiği yüzde 145’lik gümrük vergisine Çin’den yeni bir misilleme geldi.

Bloomberg haber sitesi, konuya aşina kişilere dayandırdığı haberinde, Çin’in havayolu şirketlerine havacılık devi Boeing’den daha fazla uçak teslim almaması talimatını verdiğini aktardı.

BOEING HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Çin’i en büyük pazarlarından biri olarak gören Boeing’in hisseleri, bu haberin basına yansımasının ardından yüzde 3 değer kaybetti. Bu alanda Çin pazarına hakim olan bir diğer havacılık devi Airbus’ın hisseleri ise yüzde 1 değer kazandı. Boeing 1916 yılında ABD’de, Airbus ise 1970 yılında Fransa’da kurulmuştu.

2 YIL İÇİNDE 200’E YAKIN UÇAĞIN TESLİMATI YAPILACAKTI

Çin’in en büyük üç havayolu şirketi durumunda bulunan Air China, China Eastern Airlines ve China Southern Airlines’ın 2025-2027 yılları arasında sırasıyla 45, 53 ve 81 Boeing uçağı teslim alması planlanıyordu.

Bloomberg’in haberine göre, Pekin yönetimi, firmalardan ABD şirketlerinden uçak parçası ya da ekipmanı almamasını da istedi.

Çin’in uçak parça ve ekipmanı alımlarını durdurma kararının ülkedeki uçakların bakım maliyetlerini artırması bekleniyor.

Çin hükümetinin Boeing uçaklarını kiralayan ve daha büyük maliyetlerle karşı karşıya kalan havayolu şirketlerine yardım sağlamanın yollarını da değerlendirdiği iddia edildi.

RESMİ BİLDİRİM YAPILMADI

Reuters'a konuşan iki havacılık sektörü kaynağı, Çin’in ABD menşeli uçak parçalarına yönelik kapsamlı bir yasak getirdiğine dair kendilerine herhangi bir bağımsız bildirim ulaşmadığını belirtti.

Uzmanlara göre Çin'e yönelik teslimatların kısa süreli durdurulması, Boeing açısından büyük bir etki yaratmayabilir. Zira uçak üreticisi bu teslimatları başka havayollarına yönlendirebilir ve Avrupa merkezli rakibi Airbus’un ise Çin’in ihtiyacını tek başına karşılayacak kapasitesi bulunmuyor.

"ÇİN'İN YERLİ UÇAK PROJESİ C919'U ETKİLEYEBİLİR"

Ancak Çin’in, mevcut uçak filosunun bakımı için ihtiyaç duyduğu yeni ABD parçalarının ithalatını durdurması durumunda, daha ciddi sonuçlarla karşılaşabileceği ifade ediliyor. Bu durum, Çin’in yerli yolcu uçağı projesi olan C919’u da etkileyebilir.

Bank of America analisti Ron Epstein, müşterilerine gönderdiği notta “Eğer Çin, ABD’den uçak bileşeni almayı bırakırsa, C919 programı durur ya da tamamen sona erer” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Bloomberg News’un haberine göre Çin hükümeti, Boeing uçaklarını kiralayan ve artan maliyetlerle karşı karşıya kalan havayollarına destek sağlamak için çeşitli yolları değerlendiriyor.

Boeing ise Reuters’ın konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

Boeing’in 737 MAX tipi uçağının 2018 ve 2019 yıllarında yaptığı kazaların ardından 350’ye yakın kişinin ölmesi sonrası Çin bu uçakları uçuştan çeken ilk ülke olmuştu. Çin, 2019 yılında ayrıca söz konusu uçağa yönelik sipariş ve teslimatları da askıya almıştı.