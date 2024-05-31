Ticari araç tarlaya girdi: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Ticari araç tarlaya girdi: 3 yaralı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak tarlaya giren hafif ticari aracın içindeki 3 kişi yaralandı.

Sandıklı ilçesi Baştepe köyü yakınlarında meydana gelen olayda, E.Ö., kontrolündeki hafif ticari araç sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı.

Araç savrulurken yol kenarındaki tarım arazisine girerek durabildi. Meydana gelen kazada ,sürücü yara almadan kurtulurken araçta yolcu olarak bulunan E.Ö., isimli kadınla birlikte A.Ö.Ö. ve E.İ.Ö., yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

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