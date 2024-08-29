Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2024’ün 2. çeyreğine dair TGFE verileri yayımlandı.

TGFE, 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,3, yıllık bazda nominal olarak yüzde 64,7 artış gösterirken, reel olarak yüzde 4,4 gerileme kaydetti.

Türkiye genelinde 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 8 yükselen Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla nominal olarak yüzde 66,7 yükselirken, reel olarak yüzde 3,2 düşüş kaydetti.

Belirtilen çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,8 yükselen Ofis Fiyat Endeksi ise 2023'ün aynı dönemine göre kıyasla nominal olarak yüzde 54,2 değerlenirken, reel olarak yüzde 10,5 azaldı.

Üç büyük il için TGFE değişimine bakıldığında, 2024'ün 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla İstanbul, Ankara ve İzmir'de endeks, sırasıyla yüzde 3,0, yüzde 11,1 ve yüzde 5,9 yükseliş gösterdi.

Endeks değerleri bir 2023’ün aynı çeyreğine kıyasla İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 51,5, yüzde 72,1 ve yüzde 62,0 artış gösterdi.