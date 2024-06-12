Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan saat kulesi önünde ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerindeki tanıkların ifadesine göre, ticari taksi plakalı araç ile 23 yaşındaki İ.Ş. tarafından kullanılan motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen İ.Ş. yaralandı.

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Kazayı gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı İ.Ş., ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan ticari taksi sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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