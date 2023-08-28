Ticari taksi ile otomobil çapıştı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda ticari taksi virajda kontrolü kaybedip otomobile arkadan vurdu. Kazada ticari taksi şoförü ve taşıdığı yolcu hafif yaralandı.

KAYNAK: İHA
Ticari taksi ile otomobil çapıştı

Olay, saat 05.00 sıralarında İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara istikameti, Kurna köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 34 TDB 34 plakalı ticari taksi şoförü, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu götürürken Kuzey Marmara Otoyolu Kurna köyü mevkiinde aşırı hız nedeniyle virajı alamayıp sağ şeritten ilerleyen 59 AFB 059 plakalı araca sol arka taraftan vurdu.

aw017464-03.jpg

Çarpmanın etkisiyle ticari taksinin sağ lastiği patlayıp janttan çıkarken, diğer aracında sol arka akisleri kırıldı. Kazada ticari taksi şoförü ve taşıdığı yolcu hafif yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine ve jandarma ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ve taşıdığı yolcuya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye götürdü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öne Çıkanlar
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
Son derece rahatsız edici
Son derece rahatsız edici
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Son Haberler
Kavgayı bekçinin bibergazı bitirdi Güncel
Kavgayı bekçinin bibergazı bitirdi
Çalıntı otomobile çalıntı plaka takan şüpheli aracı polisin üzerine sürdü Güncel
Çalıntı otomobile çalıntı plaka takan şüpheli aracı polisin üzerine sürdü
Bir askerimiz şehit oldu. MSB acı haberi duyurdu Güncel
Bir askerimiz şehit oldu. MSB acı haberi duyurdu
Yaren Çakar'ın Okan Buruk'un oğluna yönelik sözü Galatasaraylı taraftarları çıldırttı Spor
Yaren Çakar'ın Okan Buruk'un oğluna yönelik sözü Galatasaraylı taraftarları çıldırttı
Doğuştan yalancı 4 burç ortaya çıktı. Aman dikkat Güncel
Doğuştan yalancı 4 burç ortaya çıktı. Aman dikkat
15 yaşındaki İlayda ambulanstan atlayıp öldü Güncel
15 yaşındaki İlayda ambulanstan atlayıp öldü
Beyoğlu'nda İETT otobüsü durağa daldı, şoför olay yerinden kaçtı Güncel
Beyoğlu'nda İETT otobüsü durağa daldı, şoför olay yerinden kaçtı