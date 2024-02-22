TİKA’dan dış Türklere değil dış Afganlara yardım. Türkiye Afganistan’da kreş yapacak

TİKA Kabil Ofisi, başkent Kabil'in Mamurin bölgesinde bulunan Bibi Ayşe Sıdıka Dar-ul Ulum'un (İslam Enstitüsü) kadın öğrenci ve eğiticilerinin eğitim hayatını kolaylaştırmak amacıyla çocuklarının vakit geçirebilmesi için okul kampüsünde kreş inşa ediyor.

Kadınların eğitimleri sırasında çocuklarını kreşe bırakıp derslere katılabilmesi hedefleniyor.

Temel atma törenine, TİKA Kabil Ofisi yetkililerinin yanı sıra Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal ile Afganistan Dar-ul Ulumlar Genel Müdürü Abdul Kudüs katıldı.

TİKA Şefkat Eli adı verilen, 1-3 ve 3-6 yaş arası 40 çocuğa hizmet verecek kreşin inşasının 4 ay içinde tamamlanıp teslim edilmesi bekleniyor.

AA muhabirine konuşan TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, çocuk ve gençleri hedefleyen projelere önem verdiklerini belirterek, Afganistan'a yönelik TİKA yardımlarının sürdürüleceğini kaydetti.

Afganistan Dar-ul Ulumlar Genel Müdürü Kudüs ise Türkiye'nin her zaman Afganistan'ın yanında olduğunu dile getirerek, özellikle Türk kurumlarından yardım gelmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kudüs, TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

OKUL TAMİRİ İÇİN SUUDİ ARABİSTAN'DAN 55 MİLYON DOLAR

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD), Türkiye ile yeni bir kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşmanın 55 milyon dolar tutarında olduğu bildilrildi.

İmza töreni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, SFD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al-Khateeb ve SFD İcra Kurulu Başkanı Sultan Al-Marshad'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Fon tarafından yapılan açıklamaya göre, kredinin "Devlet Okullarında Depreme Bağlı Riskin Azaltılması Projesi" kapsamında kullanılması hedefleniyor.

5 DEVLET OKULU ONARILACAK

Alınacak kredi ile yaklaşık 55 bin metrekare büyüklüğe sahip 5 devlet okulu rehabilite edilecek.

Projede belirlenen okulların depremde oluşacak hasarlardan korunması planlanıyor.

Projenin ayrıca öğrencilere kaliteli bir eğitim sağlamayı ve ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı teşvik ettiği iddia edildi.