TikTok fenomeninden acı haber! Cansız bedeni evinde bulundu

21 yaşındaki TikTok yıldızı ve TV sunucusu Jennifer Nicole Rivas’ın cansız bedeni evinde bulundu.

TikTok fenomeni Jennifer Nicole Rivas, Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'daki evinde ölü bulundu.

YETKİLİLER ÖLÜMÜNÜ DOĞAL NEDENLERE BAĞLADI

Yerel haber kuruluşu HCH Televisión Digital'e göre, genç fenomen epilepsi hastasıydı ve ilaç kullanıyordu. Ailesi, sağlık sorunları olduğunu doğruladı ve yetkililer, doğal nedenlerden öldüğünü açıkladı.

Ölüm haberi, YouTuber Gazù Bbx tarafından yönetilen Honduras podcast'i El Showsero TV tarafından Instagram'da paylaşıldı.

Paylaşımda, "El Showsero TV ve El Eventazo: Pickle War ekibinin tamamı olarak, Los del Barrio ekibinden sevgili yarışmacımız Jennifer Rivas'ın telafisi imkansız kaybının derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.

