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TikTok için alan daralıyor. Bir yasaklama haberi daha geldi

Çin'in dünyaca popüler olan uygulaması TikTok, yasaklanma kararlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. TikTok için son yasaklama haberi, Amerika'dan geldi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 21:00
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TikTok için yasaklama haberi geldi

TikTok için alan daralıyor. Bir yasaklama haberi daha geldi
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Amerika Birleşik Devletleri'nin(ABD) Montana eyaletinde Çinli sosyal medya platformu TikTok uygulamasının tamamen yasaklanmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

MONTANA EYALETİ YASAĞI ONAYLADI

Montana eyalet meclisinde milletvekilleri, TikTok'un eyalet genelinde kullanımının tamamen yasaklanmasını öngören yasa tasarısını oyladı. Tasarı, 43 "hayır" oyuna karşı 54 "evet" oyuyla meclisten geçerek Cumhuriyetçi Vali Greg Gianforte'un masasına gitti.

Gianforte'un tasarıyı onaylaması halinde Montana, ABD'de TikTok'un tamamen yasaklandığı ilk eyalet olacak. Montana'da geçen yıl TikTok'un devlet cihazlarında kullanılması yasaklanmıştı.

ABD'DE DEVLET KURUMLARINDA PEK ÇOK UYGULAMA YASAKLANDI

ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti. Temsilciler Meclisi de, 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.

Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok devlet kurumu, Kongrede yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı.

Montana, Maryland, Nebraska, Güney Carolina, Güney Dakota, Indiana ve Texas da dahil olmak üzere birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.(AA)

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