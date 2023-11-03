TikTok iyice çığırından çıktı. İmam Ali isimli kullanıcı izleyenleri şok etti

İmam Ali isimli sosyal medya kullancısının TikTok'ta yaptığı yayın gündem oldu. "Benimle yayın yapan cennete gider" diyen sözde hocanın, dekolteli bir kadınla yaptığı yayındaki diyaloglar ve bakışları tepki topladı