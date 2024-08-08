TikTok kapatılıyor mu? AKP’den flaş karar

Yayman, komisyonun çalışmalarını DHA’ya değerlendirerek, komisyonun 3 yıl önce kurulduğunu ve TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu ile Adalet Komisyonu’nun ardından en fazla toplantı yapan komisyon olduğunu belirtti. 28’inci Yasama Dönemi içerisinde dijital ağ sağlayıcılarının komisyon toplantılarına katıldığını, arama motoru Google yetkililerini dinlediklerini ve dijital mecralarda yaşanan sorunların konuşulduğunu ifade etti.

“BU TİKTOK’U KAPATIRSAN, CENNETİN KAPISINI ARALARSIN”

Hatay, Ankara, Adana, Mersin ve İstanbul’da vatandaşların TikTok ile ilgili şikayetlerini dile getirdiğini belirten Yayman, “TikTok kullanmıyorum. Beni sokakta gören insanlar diyor ki, ‘Bu TikTok’u kapatırsan, cennetin kapısını aralarsın.’ TikTok’tan çok ciddi sayıda eleştiri ve şikayet var. TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor ve toplumda artık TikTok paylaşımları bir nefret objesine dönüşmüş durumda. Yaşını başını almış insanların orada irrasyonel, absürt tavırlar içerisine girmeleri ve sakil paylaşımlar yapmaları; bunları bir özgürlük alanı olarak görmüyorum. Burası tamamen insanlık değerlerinden uzaklaşmış, yerli ve milli değerler değil, evrensel değerlerden kopuş ve büyük bir yabancılaşma olarak görüyorum. Bunları kabul etmek mümkün değil. TikTok’un Türkiye temsilcilerine ve küresel ağ sağlayıcılara bir kez daha seslenmek istiyorum; TikTok’un bu yaptıklarını asla kabul etmiyorum. Bu paylaşımları asla onaylamıyorum ve TikTok’un topluluk kuralları başta olmak üzere Türkiye’nin moral değerlerine, ahlak değerlerine, geleneklerine uygun bir yayın politikası içerisinde olmasını bekliyorum” dedi.

“MUSTAFA KEMAL FİGÜRÜNÜN TROLLEŞMESİNE ASLA ONAYLAMIYORUZ”

Yayman, AKP hükümeti olarak yasaklamalar ve sansür uygulamalarına kesinlikle karşı olduklarını ancak sosyal medya platformlarının da sorumluluklarına uygun davranması gerektiğini vurguladı. Son günlerde TikTok’ta paylaşılmaya başlanan Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili içeriklere de tepki gösteren Yayman, “Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili TikTok’taki paylaşımları asla onaylamıyoruz, tasvip etmiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün bir değer olarak içinin boşaltılması ve Mustafa Kemal figürünün trolleşmesine asla onaylamıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ortak değeridir ve trolleşmenin bu noktaya gelmesi dijital dünyanın içine girdiği krizin en önemli göstergelerinden biridir” diye konuştu.

“TİKTOK MESELESİ, TÜRKİYE İÇİN BİR ULUSAL GÜVENLİK MESELESİDİR”

TikTok’un, Türkiye’nin genel ahlak kurallarına uygun bir yayın politikası yürütmesi gerektiğini vurgulayan Yayman, “TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Milletimize sorulsa, bir kamuoyu araştırması yapılsa, milletin yüzde 90’ı TikTok’un kapatılmasını ister. Çünkü TikTok artık kendini de aşmış durumda ve etkileşim almak için yapılan paylaşımlar o kadar sakil, o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil. TikTok’un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında bizim komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu BTK’nın tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok’un kapatılmasını istiyor ve TikTok’un muhakkak titreyip kendine gelmesi gerekiyor” dedi.