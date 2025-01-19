TikTok ve Perplexity birleşme yolunda

ABD'de TikTok'un yasaklanma tehlikesi gündemdeyken, yapay zeka arama motoru Perplexity AI, popüler video platformuyla birleşmek için resmi bir teklif sundu. CNBC’nin haberine göre, Perplexity AI’ın teklifi, TikTok ABD, Perplexity AI ve yeni hisse ortaklarının bir araya geldiği yeni bir şirket oluşturmayı öngörüyor. Şirketin CEO’su Aravind Srinivas’ın liderliğindeki girişim, ByteDance yatırımcılarının çoğunun hisselerini koruyabileceği bir yapı öneriyor. Ayrıca, bu birleşme ile Perplexity’nin video içeriklerini arama motoruna entegre etmeyi hedeflediği belirtildi.

ChatGPT, Gemini, Claude ve Perplexity tek platformda birleşti

TİKTOK ABD'DE KARANLIĞA MI BÜRÜNECEK?

ByteDance’in TikTok’u satması ya da ABD'de yasaklanması için belirlenen son tarih 19 Ocak Pazar günü. Bu tarih aynı zamanda Başkan Joe Biden'ın görevdeki son günü. Yeni seçilen Başkan Donald Trump’ın göreve başlamasıyla yasağın uygulanması kararı yeni yönetime bırakılacak. Trump, TikTok’a 90 günlük ek süre verme ihtimalinin “yüksek” olduğunu belirtti. Ancak TikTok, Biden yönetiminden daha net güvence alamadığı takdirde Pazar günü faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacağını açıkladı.

TikTok erişime kapatıldı

ELON MUSK İDDİASINA BYTEDANCE’TEN YANIT

Bazı alıcılar TikTok ile ilgilense de ByteDance, uygulamayı satmayı planlamadığını sık sık dile getiriyor. Çin hükümetinin Elon Musk’ın TikTok’u satın almasına açık olduğu iddialarını ise “tamamen uydurma” olarak nitelendirdi. CNBC’nin haberine göre, Perplexity AI, doğrudan satış yerine birleşme teklif ederek ByteDance’in endişelerini gidermeyi amaçlıyor.

Elon Musk, TikTok'u satın almaya hazırlanıyor