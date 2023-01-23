TikTok’taki viral videolarla ilgili skandal iddia. Yok artık diyeceksiniz

Sosyal medya uygulaması TikTok’la ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Forbes'in ortaya çıkardığı iddiaya göre, TikTok çalışanları, viral olmasını istedikleri videoyu herkesin akışına düşürebiliyor.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, insanların keşfetine düşecek olan videoları seçmek için bir algoritma bulunur. Eğer içerik çıktığı andan itibaren etkileşim alıyorsa, bu algoritma durumu algılayıp içeriği keşfet kısmına götürür.

Ancak Forbes’in iddiasına göre TikTok çalışanları, arkadaşları veya iş ortaklarının videolarını ”ateşleme” yaparak viral hale getiriyor.

ATEŞLEME

TikTok sözcüsü Jamie Favezza, durumu kabul ederken, ”ateşleme” yapmanın yalnızca izlenme sayıları için değil, ayrıca uygulamanın içerik çeşitliliğini artırmak için de yapıldığını söyledi.

Favezza, uygulamanın ”ateşleme” işlemini o kadar da çok yapmadığını ve keşfetteki videoların yalnızca yüzde 0,02’sinin ateşlendiğini belirtti. Bununla birlikte Forbes’un belgesinde günlük video izlenmelerinin yüzde ikisi bu videolardan oluşuyor.

İlginç olan bir diğer nokta ise, keşfete çalışanlar tarafından düşürülen videolar; sponsorlu içerikler veya reklamlar gibi TikTok tarafından desteklendiklerini belirten bir etiket taşımıyor. Yani, ”ateşlenen” videolar, algoritmanın sizin için seçtiği bir videoymuş gibi gözüküyor.

Ayrıca, Forbes’a göre çalışanların; arkadaşlarının, iş ortaklarının hatta kendilerinin bile videolarını daha önce tanıtımını yaptığı olaylar oldu. Yani pek çok kullanıcıya göre, içerik üreticileri yerlerini TikTok çalışanlarına yakın olan birine kaybedebilir.