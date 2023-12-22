TikTok'ta canlı yayın açan tarikat çocukları gösterip para topladı

Kaynak: Haber Merkezi
TikTok'ta canlı yayın açan tarikat çocukları gösterip para topladı
TikTok'ta canlı yayın açan bir tarikatın yemek yiyen çocukları gösterip para toplaması sosyal medyada gündem oldu.

TikTok, müstehcen ve birbirinden ilginç yayınlarla sık sık gündeme geliyor.

Son olarak TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla eleştirilen "Laz Kızı" lakaplı kadın gözaltına alınmıştı.

Bu kez de TikTok'ta canlı yayın açan bir tarikat tartışma konusu oldu.

TikTok'ta canlı yayın açan bir tarikat, yemek yiyen çocukların sofradaki görüntüsünü paylaştı.

Kendisini takip eden kişiler ise 'gül' simgesiyle temsil edilen hediyeler gönderdi. O hediyelerle birlikte açtığı yayında tarikat para topladı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler gündem oldu.

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