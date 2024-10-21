TikTok'ta skandal

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TikTok'ta skandal

ByteDance, TikTok'un stajyerini yapay zeka projesine kötü niyetle müdahale ettiği için işten çıkardı. Şirket, olayın yol açtığı zararın abartıldığını belirterek, stajyerin eylemlerinin ticari operasyonları etkilemediğini vurguladı. Olay, sosyal medyada geniş yankı buldu.

ByteDance, TikTok'un sahibi olarak, bir stajyerin yapay zeka (AI) modelinin eğitimini "kötü niyetle müdahale" ederek sabotaj etmesinin ardından stajyerin işten çıkarıldığını duyurdu. Ancak şirket, isimsiz stajyerin yol açtığı hasarın boyutuna dair iddiaları "abartılı ve yanlış" olarak nitelendirdi.

Stajyerin Rolü ve Şirketin Tepkisi

ByteDance, stajyerin reklam teknolojisi ekibinde çalıştığını ve AI laboratuvarında deneyiminin bulunmadığını belirtti. Şirket, stajyerin sosyal medya profilinin ve bazı medya raporlarının hatalar içerdiğini vurguladı. Stajyerin eylemlerinin şirketin büyük dil YZ modelleri de dahil olmak üzere çevrimiçi ticari operasyonlarını etkilemediğini ifade etti.

Olayın Ekonomik Etkisi

Şirket, olayın AI eğitim sisteminde 10 milyon dolardan fazla zarara yol açtığı yönündeki haberleri de yalanladı. Stajyerin Ağustos ayında işten çıkarılmasının ardından ByteDance, ilgili üniversite ve endüstri kuruluşlarını da bilgilendirdi. ByteDance, TikTok ve Çin'deki eşdeğeri Douyin gibi dünya çapında popüler sosyal medya uygulamalarını yönetmekte ve AI teknolojisine büyük yatırımlar yapmaktadır.

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