TikTok'taki tehlike deşifre edildi. Çocuğu olan aileler dikkat

Kaynak: Haber Merkezi
TikTok'taki tehlike deşifre edildi. Çocuğu olan aileler dikkat

TikTok'un yöneticilerinin, 13 yaşından küçük çocukların uygulamayı kullandığını bildiği ve bunun çocuklar üzerinde zarar verici etkileri olduğu iddiaları ortaya atıldı. Mahkeme belgeleri, TikTok’un genç kullanıcıların uyku düzenine ve sağlığına olumsuz etkilerde bulunduğunu gösterdi.

Dünyanın dört bir tarafındaki akıllı telefonlara giren sosyal medya platformu TikTok’un, yöneticilerinin uygulamanın çocuklara zarar verdiğini bildiği öne sürüldü.

New York Post’ta yer alan habere göre, Kentucky Başsavcısı Russell Coleman tarafından gerçekleştirilen bir soruşturmadan elde edilen yeni belgeler, TikTok'un kendi politikalarını ihlal ederek 13 yaşından küçük çocukların uygulamayı kullandığının farkında olduğunu iddia etti.

Öne sürülen iddiada, reşit olmayan kızların canlı yayınlarda ahlaka uygun olmayan davranışlar sergiledikleri ve çocuklarda ve gençlerde uyku yoksunluğuna neden olmadaki rolünün farkında olduğu belirtildi.

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Coleman'ın mahkemeye sunduğu kanıtların bazı bölümlerinin, müfettişler ve TikTok arasında yapılan bir gizlilik anlaşması sebebiyle sansürlendiği görüldü. Fakat gazeteciler, hatalı bir şekilde karartılmış bölümleri deşifre edebildi.

Sansüre uğrayan 30 sayfada, TikTok’un iç soruşturmalarından, belgelerinden ve iletişimlerinden elde edilen bulgulara yer verildi.

Akıllı telefonu olan gençlerin yüzde 95’inin TikTok’ta olduğu ortaya çıkarken platformun, “yeterli uyku, iş ya da okul sorumlulukları ve sevdikleriyle bağlantı kurma gibi temel kişisel sorumluluklara müdahale ettiğinin” farkında olduğu belgelerde yer aldı.

Mahkeme belgeleri, TikTok’a bağımlı olmanın video başına 8 saniye üzerinden hesaplanan varsayım ile sadece 35 dakika ya da 260 video sürdüğü belirtildi.

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