Tilkiler, saman balyalarının arasına yuva yaptılar

Kaynak: İHA
Tilkiler, saman balyalarının arasına yuva yaptılar

Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Kaputaş Yaylasında etkili olan kar yağışı doğada yaşayan yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor. Yağan kar nedeniyle beslenme ihtiyacını karşılayamayan tilkiler, halkın bahçelerine kadar indiler. Tilkiler soğuktan korunmak için saman balyalarının arasına yuva yaptı.

Çevrede etkili olan kar yağışı ve soğuk havaların etkisiyle soğuktan korunmak isteyen tilkiler yayladaki yerleşim alanına girdi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan yayla halkının bahçelerine kadar gelen tilkiler burada soğuktan korunmak için saman balyalarının arasına yuva yaptı.

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Hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için saman balyalarını almak üzere depoya giden vatandaşlar tilkilerle karşılaştı. Tilki sayısının fazla olması nedeniyle müdahale edemeyen vatandaşlar tilkileri izleyerek kovalamaya çalıştı. Tilkilerin saman balyaları arasında ve bahçede gezmeleri de vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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