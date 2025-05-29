Tillo’da otobüs şarampole yuvarlandı: Şoför hastanelik oldu!

Kaynak: DHA

Siirt’in Tillo ilçesinde, gezi otobüsü şarampole devrildi, şoför yaralandı.

Kaza, saat 15:30 civarında Tillo’daki Hassa Hatun Türbesi yakınlarında gerçekleşti.

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Öğrencileri gezi için bölgeye bırakan ve şoförünün kimliği bilinmeyen Siirt Belediyesi’ne ait 56 AK 185 plakalı yolcu otobüsü, kent merkezine dönerken kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı.

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Kazada şoför yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

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Yaralı şoför, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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Tedavi altına alınan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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