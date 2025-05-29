Tillo’da otobüs şarampole yuvarlandı: Şoför hastanelik oldu!

Kaza, saat 15:30 civarında Tillo’daki Hassa Hatun Türbesi yakınlarında gerçekleşti.
Öğrencileri gezi için bölgeye bırakan ve şoförünün kimliği bilinmeyen Siirt Belediyesi’ne ait 56 AK 185 plakalı yolcu otobüsü, kent merkezine dönerken kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı.
Kazada şoför yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.
Yaralı şoför, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.