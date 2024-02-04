Tilya kürü nedir? Tilya kürü nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Tilya kürü nedir? Tilya kürü nasıl yapılır?
Genellikle yaz aylarında yapılan bir kür olan tilya kürü taze ve doğal bitkilerle hazırlanmaktadır. Sağlıklı kilo verme sürecinde tercih edilen tilya kürü metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı bir kürdür. Peki, tilya kürü nedir? Tilya kürü nasıl yapılır?

Ihlamur bitkisi kullanılarak hazırlanan tilya kürü kilo verme amacıyla hazırlanmaktadır. Tilya kürünü hazırlamadan önce sağlık profesyoneline danışmak gerekir. Peki, tilya kürü nedir? Tilya kürü nasıl yapılır?

TİLYA KÜRÜ NEDİR?

Tilya kürü, özellikle Haziran ve Ağustos aylarında yetişen ıhlamur bitkisi kullanılarak hazırlanan bir metabolizma hızlandırıcı karışımdır. İçeriğindeki besleyici maddeler ve doğal özler sayesinde sağlıklı kilo verme sürecine katkıda bulunur.

TİLYA KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

- 2 yemek kaşığı ıhlamur bitkisi

- 2 yemek kaşığı altın otu

- 8-10 yaprak kuşburnu

- Yarım litre su

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TİLYA KÜRÜ TARİFİ

Yarım litre suyu bir tencerede kaynatın. Kaynamış suya 2 yemek kaşığı altın otu ekleyin.

Ardından sırayla ıhlamur ve kuşburnunu ekleyerek karışımın homojen olmasını sağlayın.

Malzemeleri ekledikten sonra karışımı 10 dakika kadar kaynatın.

Süre dolduktan sonra tencereyi ocaktan alın ve karışımın soğumasını bekleyin.

Soğuyan karışımı cam bir saklama kabına aktararak oda sıcaklığına gelmesini bekleyebilirsiniz.

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