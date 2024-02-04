Tilya kürü nedir? Tilya kürü nasıl yapılır?

Genellikle yaz aylarında yapılan bir kür olan tilya kürü taze ve doğal bitkilerle hazırlanmaktadır. Sağlıklı kilo verme sürecinde tercih edilen tilya kürü metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı bir kürdür. Peki, tilya kürü nedir? Tilya kürü nasıl yapılır?