Teknoloji devinin CEO’su maaşını 35 milyon dolar azalttı

AA'da yer alan bilgilere göre, Apple’ı 10 yıldan uzun bir süredir yöneten Tim Cook, maaşına indirim yaptı.

Tim Cook, kendi isteğiyle yeni yıldaki maaşından yüzde 40 kesinti yaptırdı.

Cook'un maaşı, 2023 yılında 49 milyon dolara düşecek. Geçen sene 84 milyon dolarlık net maaşının yanında yan gelirlerden de ciddi kazanç sağlamıştı.

YÜZDE 40 DÜŞTÜ

Şirketin mali belgelerinde, "Cook'un toplam maaş hedefi, 2022 hedefinden yüzde 40'ın üzerinde bir düşüşle 49 milyon dolar." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan belgeye göre şirketin hissedarları, 'Cook'un 2021 ve 2022 hisse senedi gelirlerinin boyutu nedeniyle toplam hedef maaş miktarı' konusundaki endişelerini dile getirdi.

HİSSESİ ARTACAK

Bununla beraber şirketten Cook'a verilen hisselerin yüzdesinin, 2023'te yüzde 50'den yüzde 75'e çıkacağı belirtildi.