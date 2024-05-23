Time dergisinin kapağına taşıdığı 10 Türk

1. Mustafa Kemal Atatürk (24 Mart 1923 ve 21 Şubat 1927)

Mustafa Kemal Atatürk ve onun kurduğu genç Türkiye Cumhuriyeti, 1923 yılında tüm dünyada büyük bir ses getirmişti. 1923 yılında Atatürk’ü kapağına taşıyan Time, “Mustafa Kemal Paşa; ‘Türk nerede kendisinin efendisidir?’ deyimine, her zamanki ‘cehennemde’ yanıtının yerine, ‘Türkiye’de yanıtını vererek bu sözün aksini ispat etti. O hiç şüphesiz modern tarihin en büyük isimlerinden biridir. Ve şimdi Türkiye’nin kazandıklarına sahip çıkmaya azimli olarak Batı’nın gizli güçlerine karşı duruyor.” ifadesini kullanmıştı.

1927 yılında Gazi Paşa’yı yeniden kapağına taşıyan dergi, genç cumhuriyetin hızla büyümesine övgüler yapıyordu.