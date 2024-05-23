Time dergisinin kapağına taşıdığı 10 Türk

Time dergisinin kapağına taşıdığı 10 Türk
Kaynak: Haber Merkezi

Dünyaca ünlü Time dergisi, dünya çağında ünlü isimleri zaman zaman kapağına taşıyor. Dergiye, farklı zamanlarda Türkiye’den de kapak olan isimler oldu. İşte Time’a kapak olan 10 Türk isim…

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Time dergisinin kapağına taşıdığı 10 Türk 1

1. Mustafa Kemal Atatürk (24 Mart 1923 ve 21 Şubat 1927)

Mustafa Kemal Atatürk ve onun kurduğu genç Türkiye Cumhuriyeti, 1923 yılında tüm dünyada büyük bir ses getirmişti. 1923 yılında Atatürk’ü kapağına taşıyan Time, “Mustafa Kemal Paşa; ‘Türk nerede kendisinin efendisidir?’ deyimine, her zamanki ‘cehennemde’ yanıtının yerine, ‘Türkiye’de yanıtını vererek bu sözün aksini ispat etti. O hiç şüphesiz modern tarihin en büyük isimlerinden biridir. Ve şimdi Türkiye’nin kazandıklarına sahip çıkmaya azimli olarak Batı’nın gizli güçlerine karşı duruyor.” ifadesini kullanmıştı.

1927 yılında Gazi Paşa’yı yeniden kapağına taşıyan dergi, genç cumhuriyetin hızla büyümesine övgüler yapıyordu.

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Time dergisinin kapağına taşıdığı 10 Türk 2

2- İsmet İnönü (19 Mayıs 1941)

Milli Mücadele kahramanlarından İsmet İnönü, Time dersine Kurtuluş Savaşı’nın 22. yıldönümünde kapak oldu. Nazi Almanyası’nın Fransa’yı ve Balkanlar’ı işgal ettikleri bir dönemde, derginin kapağında yer alan İnönü, Alman ordularının yeni hedefi olarak lânse edilmişti.

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Time dergisinin kapağına taşıdığı 10 Türk 3

3- Şükrü Saracoğlu (12 Haziran 1943)

Şükrü Saraçoğlu, İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin ABD’nin yanında olacağına karar verdiği gerekçesiyle kapak oldu ve dergi, Saraçoğlu hakkında, “Saraçoğlu, ABD’nin siyasi arenasında kendine kolayca yer bulacaktır.” ifadesini kaydetti.

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Time dergisinin kapağına taşıdığı 10 Türk 4

4- Adnan Menderes (3 Şubat 1958)

Türkiye’yi IMF ve NATO’ya dahil ettikten sonra Menderes, “Türkiye’nin başbakanı” başlığıyla Time dergisine kapak oldu. Dergi, Menderes’e ilişkin “İyi ya da kötü Türkiye’nin bugünkü şeklini Adnan Menderes verdi. Ancak görev başında olduğu her yıl, Menderes daha otokratik, eleştiriye daha hassas oldu. Politikalarını sorgulayan herkese öfkeyle çıkışarak basını ve muhalefet partilerini baskıcı yasalar ile hapsetti.” ifadelerini kullanmıştı.

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Time dergisinin kapağına taşıdığı 10 Türk 5

5- Mehmet Ali Ağca (9 Ocak 1984)

Mehmet Ali Ağca, Papa İkinci Jean Paul’e gerçekleştirdiği suikast ile, o dönemde dünyanın gündemine oturmuştu. Time dergisi ise, “Neden Bağışladı?” başlığı ile Ağca’yı kapağına taşıdı.

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Time dergisinin kapağına taşıdığı 10 Türk 6

6- Naim Süleymanoğlu (3 Ocak 1988)

“Cep herkülü” lâkaplı halter şampiyonu Naim Süleymanoğlu, 1996 yılında dünya rekoru kırmıştı. Gösterdiği başarılar nedeniyle, 1988 yılında “Herkes kazanıyor” başlığıyla Time’a kapak oldu.

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Time dergisinin kapağına taşıdığı 10 Türk 7

7- Mine Karakaş (15 Temmuz 2007)

Time dergisi, 22 Temmuz 2007 seçimlerine bir hafta kala, “Türkiye’nin ikilemi” başlığıyla Mine Karakaş isimli bir kadının fotoğrafını kapağında kullandı. Karataş, Time’a, türbanla üniversiteye alınmadığını ve bu nedenle ABD’de okuduğunu anlatmıştı.

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Time dergisinin kapağına taşıdığı 10 Türk 8

8- Prof. Dr. Mehmet Öz (Haziran 2011)

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, 2011 yılında dergiye kapak oldu.

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Time dergisinin kapağına taşıdığı 10 Türk 9

9- Recep Tayyip Erdoğan (17 Kasım 2011)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılında "Erdoğan'ın Yolu" başlığıyla, Time dersine kapak oldu. Derginin hazırladığı haberde, Erdoğan'ın kendi doğru bildiği yolda ilerlediği iletildi ve Türkiye'nin bölgesinde Arap baharı için giderek güçlü bir model oluşturduğu söylendi.

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Time dergisinin kapağına taşıdığı 10 Türk 10

10- Prof. Dr. Özlem Türeci - Uğur Şahin (2021)

Almanya’nın önemli ilaç firmalarından olan BionTech’in kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, ABD’li Pfizer şirketiyle birlikte geliştirdikleri Covid-19 aşısı sayesinde derginin kapağına yerleşti.

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