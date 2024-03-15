Times Meydanı'nda Filistinli kadınlarla dayanışma eylemi düzenlendi

Kaynak: AA
Times Meydanı'nda Filistinli kadınlarla dayanışma eylemi düzenlendi
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), New York'ta Times Meydanı'nda gerçekleştirdiği etkinlikte "Filistinli kadınların yanındayız" mesajı verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu'nun 68'inci oturumu için New York’ta olan KADEM üyeleri, Times Meydanı'nda İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli kadınları andı.

Türk Amerikan toplumu üyelerinin yanında barış yanlısı Yahudilerle ABD'li vatandaşların da katıldığı eylemde konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Filistinli kadınların nesiller boyu İsrail’in sistematik şiddet ve soykırımına maruz kaldığını söyledi.

Konuşmanın bitmesinin ardından "Özgür Filistin" sloganları altında, Gazze’de yaşamını yitiren kadınları temsilen sütunlara bağlı Filistin bayrağının renklerinden oluşan fularlar çözüldü. Fularların çözülmesiyle, sütunlara işlenen Filistinli kadınların geleneksel el işlemeleriyle yapılmış nakışların ortaya çıkması da dikkati çekti.

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