Timsah dolu bataklıkta mahsur kaldılar! 36 saat tek ayak üzerinde

Timsah ve yılanlarla dolu bataklıkta 36 saat geçiren 1'i çocuk 5 kişi kurtarıldı.

Amazon’da bataklığa düşen uçağın yolcuları, timsahlar ve yılanlarla dolu suda 36 saat kurtarılmayı bekledi. Yapılan açıklamada uçağın ‘zorunlu iniş’ sırasında bataklığa düşerek ters döndüğü belirtilirken, yolcular timsahlardan korunmak için uçağın üzerine çıktıklarını ifade etti.

Bolivya yetkilileri, kazanın ardından 1 çocuk, 3 kadın ve pilotun helikopterle kurtarıldığını açıkladı.

“TİMSAHLAR BİZDEN SADECE BİRKAÇ METRE UZAKTAYDI"

Kazanın, ülkenin kuzeydoğusundaki Beni bölgesinde, Baures’ten Trinidad’a yapılan uçuş sırasında meydana geldiği belirtildi.

BATAN UÇAĞIN ÜZERİNE ÇIKTILAR

Pilot Pablo Andres Velarde, yerel basına yaptığı açıklamada uçağın ‘zorunlu iniş’ sırasında bataklığa düşerek ters döndüğünü söyledi. Uçağın tepesinde bekledikleri sırada çevrelerinin dev timsahlarla sarıldığını kaydeden Velarde, “Timsahlar bizden sadece birkaç metre uzaktaydı. Gece gündüz orada beklediler ama bize ulaşamadılar” dedi.

YANLARINDA YİYECEK OLARAK SADECE 'MANYOK UNU' VARMIŞ

Yolcuların aynı zamanda sivrisinekler ve suda görülen yılanlarla da mücadele ettiği, yiyecek olarak sadece uçaktan kurtarılan bir miktar manyok ununa sahip oldukları aktarıldı.