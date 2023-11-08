Timsah saldırısından timsahı ısırarak kurtuldu

Avustralya’da sığır üreticisi Colin Deveraux, 3,2 metrelik tuzlu su timsahı tarafından ısırıldıktan, timsahın göz kapağını ısırarak kurtulduğunu açıkladı.

Timsah saldırısından timsahı ısırarak kurtuldu

Deveraux, geçen ay Finniss Nehri yakınında çit inşa etmek için seyahat ederken bir gölde durduktan sonra yaşadığı sıkıntının başladığını söyledi. Timsahın kendisini sağ ayağından yakalandığını ve onu suya çektiğini anlatırken, sürüngeni ısırmadan önce ilk olarak diğer ayağıyla timsahın kaburgalarına tekme atmayı denediğini söyledi.

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T24'ün haberine göre, Deveraux, "O kadar tuhaf bir durumdaydım ki, ama bacağımı ısırdıktan sonra tesadüfen dişlerim göz kapağına çarptı. Oldukça kalındı, göz kapağını ısırdım ve o da bıraktı. Arabamın olduğu yere doğru büyük adımlarla koştum. Beni bir süre, belki dört metre kadar kovaladı ama sonra durdu" dedi.

Kardeşinin 130 km kuzeydeki Royal Darwin Hastanesi'ne götürmeden önce bacağındaki kanamayı durdurmak için bir havlu ve ip kullandığını aktaran Deveraux, "Timsah beni başka bir yerden ısırmış olsaydı durum farklı olurdu" dedi.

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