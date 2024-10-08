Timur Cihantimur'un kaza sonrasındaki ses kayıtları ortaya çıktı!

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazanın 112 kayıtları ortaya çıktında Timur Cihantimur'un Birine vurdum. Hayatım bitti." dediği duyuldu.

İstanbul Eyüpsultan'da gerçekleşen trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve kazanın ardından annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un kaza sonrasında söylediklerinin kaydı ortaya çıktı.

Kaza sonrası araç otomatik olarak 112'yi aradığında, görevli gelen çağrı ile ilgili bilgi almaya çalışırken Timur Cihantimur'un konuşmaları da arka planda kayda girdi.

Ehliyetsiz kullanırken araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kazadan hemen sonraki sözleri deşifre edildi. .

"ÇOK KÖTÜ KAZA YAPTIM ADAM ÖLÜYOR"

Ses kayıtlarında Timur Cihantimur’un Adem adlı bir kişiyi arayarak, "Adem ağabey yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel. Birine vurdum, hemen gel. Hayatım bitti" demesi duyuluyor.

Timur Cihantimur’un aracının otomatik olarak 112 Acil Servisi aradığı ve kimsenin cevap vermediği de kayıtlarda yer alıyor.