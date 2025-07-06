Timur Soykan'a tutuklama talebi

Gazeteci Timur Soykan, “suç işlemeye tahrik” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edildi.

Timur Soykan, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara karşı sosyal medya hesabından bazı paylaşımlar yapmıştı. Soykan için gözaltı kararı bu paylaşımlar sonrası gerçekleşti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün X hesabındaki bazı paylaşımları sebebiyle gazeteci Soykan'ın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Soykan, ifade işlemleri için Vatan Emniyet'e getirildi.

Emniyet'teki ifadesinde Soykan, "Memleketimizin daha adil özgür ve hakkaniyetli olması için gazeteci olarak mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Geceyi Vatan Emniyet'in nezarethanesinde geçiren Soykan, savcılık ifadesi alınmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Soykan, savcılıktaki ifadesinde basın mensubu olması gerekçesiyle ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu vurgulayarak; "Tweetlere konu olan operasyonlar yargının siyasi talimatlar neticesinde kullanılmasına ilişkindir. Şayet tutuklanırsam tweetlerimin doğru olduğu aşikar olacaktır" dedi.

Soykan'ın 13:40 civarı başlayan savcılık ifadesi yaklaşık yarım saat sonra sona erdi.