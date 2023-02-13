Celal Şengör Timur’un Hintlileri nasıl yendiğini açıkladı. Akıl ve bilginin önemi

Celal Şengör Timur’un Hintlileri nasıl yendiğini açıkladı

Akıl ve bilgi yenilerken bir savaşı kazandırmış

Celal Şengör’ün Timur’un Hintlileri nasıl yendiğini anlattığı hikaye bir kez daha gösterdi ki akıl ve bilgi yenilerken bir savaşı kazandırmış.

Celal Şengör katıldığı bir canlı yayında Timur’un Hintlileri zekasıyla nasıl alt ettiğini şöyle anlattı:

"Timur…

Delhi Muharebesinde kaybediyorlar.

Çünkü filler geliyor karşısına

Timur’un mareşalleri geliyor diyor ki;

Efendim harbi kaybediyoruz,

Geri çekilelim.

Timur diyor ki;

"Nereye çekileceğiz

arkamızda dağlar diyor…

Ordu dağılır diyor…"

Öyle mi, ne yapacağız? diyorlar

Timur diyor ki bana 10 dakika müsaade edin.

Otağa çekilip uyuyor

Harbin ortasında!

Biraz sonra kalkıyor,

"Bana ikmal subaylarını çağırın."

İkmal subayları geliyor.

Hepsine soruyor; "Kaç deven var?"

Delirdi zannetmişler.

Şerefüddin Ali Yezidi öyle yazıyor tarihinde

Ulan deveyle filin ne alakası var?

Şimdi siz diyor develeri toplayın.

Bu develeri diyor, ordunun önüne dizin.

Bunları çelik zincirle birbirine bağlayın.

Sırtına da diyor, yanacak malzeme koyun.

Her devenin arkasında diyor bir asker

elinde meşaleyle beklesin.

Bunların arkasına diyor uzun okçuları dizin.

Uzun okçuların arkasında da mızraklı süvariyi yerleştirin.

Fil hücumunu bekleyin.

Fil hücumu başlıyor.

Timur diyor ki; develeri tutuşturun.

Develer can havliyle koşmaya başlıyor.

Fakat birbirlerinden ayrılamıyorlar.

Çünkü metal zincirlerle bağlılar.

Filler bir bakıyor ki bir ateş çemberi

fillere doğru geliyor.

Filler ateşten çok korkarmış.

bunlar yüz geri ediyorlar.

Kendi ordularını eziyorlar.

Timur kargaşayı görüyor, şimdi oklayın diyor.

Ondan sonra şimdi mızraklı süvariler…

1 saatte bitirmiş Hint ordusunun işini."

Bu hikayenin öncesinde ise olaylar şöyle gelişir:

Timur yaya olarak çadırından çıktı. Önce Sint Nehri'ne (Dünya'nın en büyük 18.nehridir) sonra da yüz bin mızrağı gökyüzünü delercesine uzatmış yüz bin adamına baktı. Ordusuna emir verdi:

-Yere yüz sürüp Tanrı'yı analım, kalkıp atlanalım.

Müthiş bir gürültü ile kalabalık secdeye kapandı ve kalkıp at bindi. Diğer emir "İleri" oldu. Timur en önde, Umur Hoca yanında ve yüz bin kişi arkada ilerlediler. Nehrin kıyısına geldiklerinde çıplak bir adam ona yaklaştı. Gelmesine izin verdi. Bu bir elçiydi. Timur ile aralarında şöyle bir konuşma geçti:

-Buraya Sint derler, hiç tekin değildir.

-Yanıma bunu söylemek için mi geldin

-Senden büyük olan Cengiz buradan geri döndü çünkü Sint'in onu affetmeyeceğini biliyordu.

-Cengiz'den evvel de sonra da geçenler var.

-Geçtiler fakat rahat yüzü görmediler. İskender Sint'i incitmese, Hint topraklarına bulaşmasa genç yaşta ölmezdi.

-Yanıma kadar gelip başını tehlikeye koyduğun için teşekkür ederim. Fakat sana şunu da söyleyeyim. Türkler masal dinlemezler. Değil sudan, ateşten çekinmezler.

Bir süre ikili konuştuktan sonra Timur Hintlinin geri dönmesine izin verdi. O da döndü. Nehri birkaç gün sonra geçtiler. Karşılarında nasıl bir ordunun olacağını tam olarak bilmiyorlardı. Bir anda filleri görünce şaşırdılar. Korku değil ama, şaşkınlık. Savaş başladığında her şey Hintlilerin lehine gidiyordu. Filler Timur'un askerlerini eziyor, fırlatıyordu. Mızraklar, kılıçlar onların sert derilerinde kırılıyordu. Timur bu durum devam edince geri çekilme emri verdi. Kamp kuruldu. Timur günlerce çadırında bu durumu düşünüyordu. Hintliler kabuslarına giriyordu. Bir gün tüm komutanlarını huzuruna çağırttı. Sordu:

-Kaç deveniz var?

Cevaplar geldi. Timur komutanlarınkilerle birlikte birçok devenin buraya sevk edilmesine karar verdi. Bir zaman sonra binlerce deve geldi.

Timur develerle ilgili işlemlerini hallettikten ertesi gün Hint orduları göründü.

Timur ordusuna saflara soktu, dizdirdi. Filler hücum için sıralandı. Timur kendinden emindi.

Hintliler kendilerine Tanrıları tarafından vaat edilen (daha doğrusu öyle sandıkları) zaferi almak için filleri hücum ettirdi.

Ve bu sırada Timur'un emri geldi:

-Ateş!

Bir anda develerin üzerinden alevler karşı tarafa, fillere fırlamaya başladı. Olay ufak bir mancınık sisteminin develerin üzerinde bulunan çalıları yandıktan sonra fillere atmasıydı. Filler korku. Kimi öldü kimi kaçışmaya başladı. Kaçanlar kendi askerlerini de eziyordu.

Filler gittiğinde askerlerin hücumu başladı. Çok kolay olmuştu fillerden sonrası. Kısa bir süre içinde savaş bitti. Timur Hindistan’ı da ele geçirdi. Ve daha sonra kendi sistemi ile filleri birleştirdi.