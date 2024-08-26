Tinder’dan tanıştığı adam sonu oldu! 29 yaşındaki öğretmen mezarda çıplak bulundu

Düzenleme: Selin Turşak
Tinder’dan tanıştığı adam sonu oldu! 29 yaşındaki öğretmen mezarda çıplak bulundu

Doğu Afrika ülkesi Mauritius’ta tatil yapan 29 yaşındaki Rus turist Zaliya Şamigulova, Tinder isimli çevrimiçi flört uygulamasında tanıştığı Puryavirsingh Sundur tarafından vahşice öldürüldü.

Üniversitede öğretim görevlisi olan Şamigulova’nın cesedi, bir mezarlıkta parçalanmış ve çıplak halde bulundu.

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Yapılan otopsi sonucunda, genç kadının göğsünde çok sayıda bıçak yarası olduğu ve dilinin kesildiği belirlendi.

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Mauritiuslu bilişim mühendisi Sundur, cinayeti itiraf ederek gözaltına alındı.

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Sundur, aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığını ve genç kadını öldürdükten sonra parçalara ayırarak mezarlığa gömdüğünü itiraf etti.

Yetkililer, kayıp vücut parçalarının hala arandığını belirtti.

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