Tinder’dan tartışma taratacak filtreleme

Kaynak: Haber Merkezi
Tinder’dan tartışma taratacak filtreleme

Kullanıcıların partner tercihini boy kriterine göre yapmasına izin veren yeni Tinder özelliği, Zürih sokaklarında olduğu gibi sosyal medyada da kutuplaşma yarattı.

Dünyanın en popüler flört uygulamalarından Tinder, kullanıcılarına yönelik yeni bir özelliği duyurdu. Artık boy tercihi, ödeme yapan üyeler tarafından filtrelenebilecek. Şirketin açıklamasına göre bu yenilik, “eşleşmeleri daha bilinçli hale getirmek” ve “önerileri daha anlamlı ve akıllı kılmak” amacıyla hayata geçirildi.

Söz konusu filtre, bir profili tamamen dışlamıyor ancak algoritma içinde öncelik sırasını değiştiriyor. Benzer uygulamalar, Bumble ve Hinge platformlarında yıllardır mevcut ve yalnızca ücretli kullanıcılar için erişilebilir durumda.

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