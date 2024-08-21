Tiny house'lar için kritik karar duyuruldu. Hapis ve para cezası detayı

Kaynak: AA
Tiny house'lar için kritik karar duyuruldu. Hapis ve para cezası detayı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarım arazilerine izinsiz olarak inşa edilen 122 taşınabilir ev (tiny house) için yıkım kararı alındı. Mudanya Belediyesi ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, bu yapılara yönelik yıkım işlemlerini başlattı.

Mudanya Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

Tarımsal amaçlı yapılar ve tarım dışı arazi kullanımları için gerekli izinlerin alınmasının zorunlu olduğu belirtilerek, izinsiz yapılaşma durumunda yasal işlemlerin başlatılacağı ve ağır yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.

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Açıklamada ayrıca, tarım arazilerinin izinsiz kullanımının devam etmesi halinde hapis ve para cezası gibi hukuki yaptırımların devreye gireceği de açıkça belirtildi.

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Mudanya Kaymakamlığı'ndan şöyle denildi:

Tarımsal amaçlı yapılarda ve tarım dışı arazi kullanımlarında izin alınması ve toprak koruma projelerine uyulması zorunludur. Tarımsal amaçlı yapılara ve tarım dışı arazi kullanımına izinsiz başlanılması, alınan izne uygun kullanılmaması veya hazırlanan toprak koruma projelerine uyulmaması halinde, yasal işlemler gerçekleştirilir ve yaptırımlar uygulanır.

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