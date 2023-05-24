Tıp dünyası şokta. Mide ağrısıyla hastaneye gitti. Midesinden pet şişe çıktı

Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay Hindistan'da oldu. Mide ağrısıyla hastaneye giden bir kişinin midesinden 20 cm’lik pet şişenin çıkması dikkat çekti.

Tıp dünyası şokta. Mide ağrısıyla hastaneye gitti. Midesinden pet şişe çıktı

Hindistan'da tıp dünyasını şoke eden bir olay yaşandı. Mide ağrısıyla hastaneye giden bir kişinin midesinden tam 20 cm'lik bir pet şişe çıkarıldığı bildirildi.

Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay Hindistan'da gerçekleşti. Mide ağrısından şikayet eden adamın röntgeni çekilince 20 cm büyüklüğünde pet şişe görüldü.

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletindeki bir hastanede 55 yaşındaki bir hasta şiddetli mide ağrısı şikayetiyle acil servise başvurdu.

Röntgende de görüldüğü gibi 55 yaşında henüz kimliği bilinmeyen adamın midesinden işte bu şişe çıktı.

Büyük bir hızla ameliyata alınan adamın midesindeki 20 cm büyüklüğündeki plastik şişe cerrahi operasyonla çıkartıldığı bildirildi.

Olayın nedenine ilişkin olarak çekilen röntgende adamın midesinde yabancı bir cismin bulunduğu tespit edildiği ifade edildi.

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