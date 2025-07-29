Tıp dünyasını yasa boğan ölüm! Ameliyattan çıkmıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde intörn doktor olarak görev yapan 24 yaşındaki Cem Tadal, asansörde fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan genç doktor, yaşamını yitirdi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan intörn doktor Cem Tadal, 24 Temmuz'da ameliyattan çıktığı sırada asansörde fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç doktor, meslektaşlarının müdahalesiyle ameliyata alındı. Tadal, aynı gün hayatını kaybetti.

Yıl sonunda Tıpta Uzmanlık Sınavı'na gireceği öğrenilen Cem Tadal, 8 ay önce kendisinin kullandığı motosikletle geçirdikleri kazada hayatını kaybeden annesi Zührelcebin Tadal'ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi Mezarlığı'ndaki mezarının yanına defnedildi.

Aday Hekimlik-İntörnlük Dönemi, tıp eğitiminin 6. yılında, her yıl Temmuz ayında başlayan ve Haziran ayı sonunda sonlanan, kesintisiz olarak 52 hafta olarak sürdürülen programlar bütünüdür. İlk beş yılını tamamlamış, altıncı sınıfa geçtiği belgelenmiş tıp öğrencisi “İNTÖRN DOKTOR” olarak adlandırılır.

Tıp dünyasını yasa boğan ölüm! Ameliyattan çıkmıştı

Tıp dünyasını yasa boğan ölüm! Ameliyattan çıkmıştı

Tıp dünyasını yasa boğan ölüm! Ameliyattan çıkmıştı

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