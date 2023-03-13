TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Erdoğan hayatının en ağır yenilgisini alacak

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, HaberTürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına katıldı. Baş, açıklamalarında, "Tayyip Erdoğan tarihin en ağır yenilgisini yaşayacak. Çünkü korkan insanlar mührü eline alınca gerekeni yapacak." diye konuştu

“UCUBE SİSTEMİN ORTADAN KALDIRILMASI GEREKİYOR”

Gündeme dair sorulara yanıtlar veren Baş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2,5-3 yıl önce basın toplantısı düzenlediğimizde hedefimiz yüzde 3 ve parlamentoda grup kurmak demiştik. TİP yeni fikri ortaya koyarak, dümdüz, olması gerektiği gibi ifade ettikçe ilgi arttı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, ucube sisteminin yenilmesi, ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu temel görev.

“BİZ HİÇ YALAN SÖYLEMEDİK”

Biz bu seçimde iki oy kullanacağız. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı'nda bir tanesi partilere kullanacağız. TİP, İstanbul 2. bölgede 100 bin oy aldığında ittifakın üyesi olduğu için barajı geçmiş olacak. Bu insanların oy kullanmalarındaki özgürleşmeyi beraberinde getiriyor. Biz hiç yalan söylemedik.

"TİP herhalde en erken önümüzdeki seçimlerde muhalefetin ortak paydada birleşmesini söyleyen parti"

AK Parti'de iktidar nimetleri ortaklığı var. Belli bir süre içerisinde yok olacağını düşünüyorum. Son zamanlarda yenilgileri yaşamış partilerle yan yana geliyor. Attan düşmüş gibi. TİP herhalde en erken önümüzdeki seçimlerde muhalefetin ortak paydada birleşmesini söyleyen parti.

“MUHARREM İNCE DEFTERİ KAPANMIŞTIR”

Çok kritik hatalar yaptık. 2018'de 'ilk turda çok aday çıksın, iş ikinci tura kalır, en fazla kim alırsa ona oy veririz' dendi. Dışarıdan baktığımızda çok mantıklı gözüktü. Dert ikinci tura kalmak. Muhalefetteki diğer adaylardan fazla oy alırsanız kalırsınız. Muhalefet adayları birbirleriyle rekabet ettiler, Tayyip Erdoğan ilk turda aldı. Biz başından bu yana bu seçimin mümkün olduğunca muhalefetin tek adayla birleştiği dedik. Bunun dışındaki her türlü eğilim bana yanlış geliyor. Benim için geçen seçim akşamı Muharrem İnce defteri kapanmıştır. 'O akşam benden talimat bekleyin' deyip seçim stratejisi geliştirip o akşam kaybolursanız, size güvenmezler.

“TÜRKİYE'DE SİYASET, YAŞLI, ZENGİN ERKEKLER KULÜBÜ”

Hala Türkiye'de geçmiş siyasetin kodları orada belirleyici. Bir genç, bir Kürt, bir Alevi, bir emekçi oraya baktıklarında kendilerini görmüyorlar. Orada da siyaset daha çok Ankara kulislerine sıkışmış durumda. 6'lı Masa'da sanki siyaset masaya hapsedilmiş durumda. Bütün partiler iki kutupta da sadece seçmen gözüyle bakıyorlar. Bize oy ver, alkışla, destekle, evinde otur. Sera'nın muhteşem tespiti; Türkiye'de siyaset, yaşlı, zengin erkekler kulübü. Türkiye'de parlamentoya dönün neredeyse hepsi erkek. Türkiye en çok neyiyle övünüyor? Genç nüfusa sahibiz.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ BİZİM AÇIMIZDAN KIRMIZI ÇİZGİ”

AK Parti devleti mahvetti. Bütün mekanizmaları çöktü, parti devleti haline dönüştü. 6'lı Masa devleti rayına oturtma masası. AK Parti bir de toplumu mahvetti. Biz eğer Millet İttifakı iktidarı olursa, muhalefet nasıl yapılır göstermek için varız. İyi şeyler mi yaptılar, destekleriz. Mesela kadınlar, bu iktidara karşı en kararlı mücadeleyi verdiler. İstanbul Sözleşmesi ortaya çıktı. 6'lı Masa'daki bazı partiler buna karşılar ya da tereddütlüler. Bizim açımızdan bu kırmızı çizgi. Bu konuda adım attıklarında arkalarında duracağız.

“ŞİMDİ YAPMAMIZ GEREKEN EN SOLU GÜÇLENDİRMEK”

Ne oldu da 80 yıllık cumhuriyet geldi geldi AK Parti gibi iktidara teslim oldu? Bizim yanıtımız var. Diyoruz ki, 80 yıl boyunca solu yok etme temelli politika izlediniz. Sol düşmanlığı vardı. Ülkede gerici, ırkçı fikirler devlet tarafından desteklenerek büyütüldü ve sol ezildi. Halk kendisini siyasette temsil edemedi. 1960'lı yıllarda mücadelenin çok önemli sonucu oldu.12 Mart, 12 Eylü'de faşist cunta çöktü. Sonra Özal, Çiller geldi. En son Tayyip Erdoğan geldi. 40 yılın sonunda Tansu Çiller 'Son komünist devleti bitirdik' dedi. İşçilerin görece haklara sahip olduğunu ortadan kaldırıyoruz demektir bu. Şimdi yapmamız gereken en solu güçlendirmek. Sol 70'lerde mahallelerde güçsüz değildi. 12 Eylül'de bizi zindana atıp, yok edip, tarikatların, ırkçı örgütlenmelere yol açıldığı için o mahalleler teslim edildi.

“TAYYİP ERDOĞAN TARİHİN EN AĞIR YENİLGİSİNİ YAŞAYACAK”

Sokakta Kürtler ve Türkler de daha fazla bir arada yaşama isteği var. Alevi Sünni meselesinde aynı şeyi görüyorum. Toplumsal cinsiyet konusu da değişti. Siyasetçiler korkak davranıyor. Ben Kemal Bey'in cesur olması gerektiğini düşünüyorum. Şişe boğazı gibi bir yerdeyiz. Buradan çıkacağız. Tayyip Erdoğan tarihin en ağır yenilgisini yaşayacak. Çünkü korkan insanlar mührü eline alınca gerekeni yapacak. Kızılay'ın büyük skandalını arkadaşlarımız protesto etti. İstanbul il örgütü binamıza polis saldırdı. Kızılay'ı protesto ediyor arkadaşlar. Adam orada çadır satmış. Bizim arkadaşlarımız bunu kitlesel şekilde söyleyince saldırıya uğramış. Kemal Bey'le bunu konuştuk. İlk defa saldırıya uğramadık. Kemal Bey'in o yaklaşım bizi mutlu etti. Kendisine de teşekkür ettik. İlla bizim partimizi, Emek Özgürlük İttifakı'nı ziyaret etmesi önemli değil tabii.