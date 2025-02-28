TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a 'cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili 15 Ekim 2024 tarihinde “Arkadaşlar önümüzdeki görevler çok net, bakın çok net. Bir, Recep Tayyip Erdoğan’ı tarihin çöplüğüne göndereceğiz” sözlerine “cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla re'sen soruşturma açıldığı öne sürüldü.

Gazete Duvar'dan Furkan Karabay’ın haberine göre; AKP, Erkan Baş’ın dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçmeye hazırlanıyor.

CHP'li Başkan'a soruşturma! ifadeye çağrıldı...

Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a havale edildi.

Karma Komisyona sevk edilen dosyalar arasında, 26 Şubat’ta gönderilen milletvekilleri arasında CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş yer alıyor.