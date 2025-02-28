CHP'li Başkan'a soruşturma! ifadeye çağrıldı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, ifade vermeye gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde CHP otobüsünün TOMA'yla önünün kesilmesi ve halka biber gazı sıkılması üzerine yaşanan gerginlikle ilgili CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ve bir grup partili ifadeye çağrıldı.

NE OLMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemde birbirini izleyen soruşturmalar ve gözaltılarla ilgili değerlendirmeleri nedeniyle 31 Ocak'ta Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye gitmişti. İfade işlemlerinin bitiminde İmamoğlu'nun teşekkür konuşması yapacağı otobüs Çağlayan Meydanı'na alınmamış, partililere biber gazı sıkılmış, bunun üzerine gerginlik yaşanmıştı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA İFADEYE ÇAĞRILDI

Gerginlikte, CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ve bir grup CHP'linin, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında ifade için Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldığı öğrenildi.