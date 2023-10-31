Tıp öğrencisi yurt odasında ölü bulundu: İlk tespitlere göre intihar

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan bir öğrenci, yurt odasında yaşamını yitirmiş halde bulundu. Öğrencinin intihar ettiği iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tıp öğrencisi yurt odasında ölü bulundu: İlk tespitlere göre intihar

Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan bir genç, yurt odasında yaşamını yitirmiş halde bulundu. Öğrencinin intihar ettiği iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir süredir kendisine ulaşılamayan öğrenci İzzah Elif Zamir Khan'ın ailesi tarafından yurdun arandığı ve yurt görevlilerinin öğrencinin odasına girdiğinde öğrencinin cansız bedeniyle karşılaştığı bildirildi.

Öğrencinin ölüm nedenine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Hacettepe Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu belirten İzzah Elif Zamir Khan'ın Sıhhiye Öğrenci Evleri olarak bilinen Hacettepe Öğrenci Yurdu'nda kaldığı belirtildi.

Yaşamını yitiren öğrencinin naaşının otopsi için Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldığı bildirildi.

Öte yandan Hacettepe Dayanışma Ağı, "Bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz" çağrısıyla 22.30'da yurt önünde toplanmaya çağırdı.

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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nden, konuyla ilgili açıklama yapıldı. Rektörlüğün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“İlk tespitlere göre hayatına son verdiği değerlendirilen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dönem 4 öğrencisi İzzah Elif Zamir Khan hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, sevdiklerine ve Hacettepe Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Yaşanan talihsiz olaya ilişkin adli ve idari soruşturmaya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam edilmektedir.”

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