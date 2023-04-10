TİP’ten Sezen Aksu’lu seçim şarkısı. Sosyal medyadan duyuru yapıldı

Editör: Bengü Zorlu

Türkiye İşçi Partisi'nin seçim şarkısı Sezen Aksu'nun ‘Karşıyım’ isimli parçası oldu. TİP’in seçim kampanyası için hazırlanan video "Atın ölümü arpadan, hadi gelin arkadan. Yarı yolda bırakan taş olsun. Seçim şarkımız Sezen Aksu'nun güzel sesinden" notuyla paylaşıldı.

Mehmet Aslantuğ ve İrfan Değirmenci gibi ünlü isimlerin yer aldığı Türkiye İşçi Partisi’nin seçim şarkısı Sezen Aksu'nun 'Karşıyım' isimli parçası oldu. Bu haber, bazı sosyal medya kullacılarının beğenisini alırken bazılarının tepkisine yol açtı.