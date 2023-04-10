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TİP’ten Sezen Aksu’lu seçim şarkısı. Sosyal medyadan duyuru yapıldı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala partiler hazırlıklarını yapmaya tam gaz devam ediyor. TİP, Twitter hesabından seçim şarkısı için Sezen Aksu’yu tercih ettiklerini duyurdu.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 10:38
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TİP Seçim şarkısı için Sezen Aksu’yu seçti

TİP’ten Sezen Aksu’lu seçim şarkısı. Sosyal medyadan duyuru yapıldı
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Editör: Bengü Zorlu

Türkiye İşçi Partisi'nin seçim şarkısı Sezen Aksu'nun ‘Karşıyım’ isimli parçası oldu. TİP’in seçim kampanyası için hazırlanan video "Atın ölümü arpadan, hadi gelin arkadan. Yarı yolda bırakan taş olsun. Seçim şarkımız Sezen Aksu'nun güzel sesinden" notuyla paylaşıldı.

Mehmet Aslantuğ ve İrfan Değirmenci gibi ünlü isimlerin yer aldığı Türkiye İşçi Partisi’nin seçim şarkısı Sezen Aksu'nun 'Karşıyım' isimli parçası oldu. Bu haber, bazı sosyal medya kullacılarının beğenisini alırken bazılarının tepkisine yol açtı.

 

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