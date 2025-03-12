Tıp tarihinde devrim! Kalp nakli olana kadar yapay kalp ile aylarca yaşadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Tıp tarihinde devrim! Kalp nakli olana kadar yapay kalp ile aylarca yaşadı

Dünya tıp tarihinde resmen bir devrim gerçekleşti. Avustralyalı bir kişi, organ bağışı beklerken 100 gün boyunca yapay bir titanyum kalp ile yaşadı.

Avustralya’da kalp yetmezliği teşhisi konan bir hasta, yapay kalp nakli ile 100 gün hayatta kalarak dünya tıp tarihinde bir ilke imza attı. Sydney'de gerçekleştirilen operasyonun ardından hasta, bağışçıdan alınan gerçek bir kalp nakli ile sağlığına kavuştu.

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Queensland doğumlu Dr. Daniel Timms tarafından geliştirilen BiVACOR adlı yapay kalp, dünyanın ilk implant edilebilen döner kan pompası olma özelliğini taşıyor. Manyetik kaldırma teknolojisiyle çalışan bu cihaz, sağlıklı bir insan kalbinin doğal kan akışını taklit ediyor ve ileri evre kalp yetmezliği hastaları için bir "köprü tedavi" olarak geliştirilmiş.

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The Guardian'da yer alan habere göre her yıl dünya genelinde 23 milyondan fazla insan kalp yetmezliğiyle mücadele ederken, yalnızca 6 bin kişi uygun bir donör kalp bulabiliyor. BiVACOR, organ bağışına alternatif olabilecek bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Avustralya hükümeti de, bu teknolojiyi geliştirmek ve ticarileştirmek amacıyla 50 milyon dolarlık bir destek programı başlattı.

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YAPAY KALP İLE 100 GÜN HAYATTA KALDI

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde yaşayan ve kimliği açıklanmayan 40’lı yaşlardaki hasta, Kasım 2024'te Sydney’deki St Vincent Hastanesi’nde altı saat süren bir operasyonla BiVACOR yapay kalp nakli oldu. Daha önce ABD’de yapılan denemelerde, bu teknolojiyle tedavi edilen hastalar genellikle 27 gün içinde bağışçı kalp almıştı. Ancak Avustralya’daki hasta, 100 gün boyunca tamamen yapay bir kalp ile hayatta kalarak önemli bir rekora imza attı.

Şubat ayında taburcu edilen hasta, Mart ayında uygun bir donör kalp bulup başarılı bir nakil operasyonu geçirdi.

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TIP DÜNYASINDA DEVRİM

Ameliyatı gerçekleştiren cerrah Prof. Paul Jansz, bu tıbbi başarıyı “yıllarca üzerinde çalıştıkları bir hayalin gerçekleşmesi” olarak tanımlarken, Prof. Chris Hayward ise BiVACOR’un kalp yetmezliği tedavisinde uluslararası bir devrim yaratacağına vurgu yaptı.

Cihazın, hastayı bu kadar uzun süre hastayı hayatta tutabilmesi, yapay kalbin kalp yetmezliği yaşayan insanlar için uzun vadeli bir çözüm olabileceğini gösteren önemli bir umut adımı olarak görülüyor. Uygun bir donör kalp bulunana kadar yaşam desteği sağlayan bu yapay kalp, hala deneme aşamasında ve genel kullanım için henüz onaylı değil.

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