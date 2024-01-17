TİP’in 4 Büyükşehir adayı belli oldu. Erkan Baş duyurdu

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM’de gerçekleştirdiği toplantıda partisinin 2024 Yerel Seçimleri’nde dört büyükşehirdeki belediye başkan adaylarını duyurdu.

İşte TİP’in 4 büyükşehir adayları:

Kocaeli - Hakan Koçak

Konya - Bilal Ortakalaycı

Trabzon - Süleyman Hacıbektaşoğlu

Ordu - Semih Yıldız

PARTİ MECLİSİ’NDE OY BİRLİĞİYLE BELİRLENDİ

Oda TV'nin haberine göre, dün gerçekleştirdikleri Parti Meclisi toplantısında oy birliğiyle adaylıkları kesinleşen adayları açıklayacağını bildiren Erkan Baş, Kocaeli’de büyükşehir belediye başkanlığı için geçen dönem Parti Meclisi’nde görev yapan Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri’nde öğretim üyesiyken 2016’da KHK ile görevinden alınan Hakan Koçak’ın aday olarak gösterildiğini açıkladı.

Konya Büyükşehir adaylarının ise Bilal Ortakalaycı olduğunu belirten Erkan Baş, “Konya gibi her türlü ırkçı gerici partinin halkı tasallut altına aldığı bir bölgede eşitliğin, özgürlüğün bayrağını dalgalandırdı. Biz Konya örgütümüzün bu mücadelesini tüm Türkiye’ye örnek olması amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adaylığıyla taçlandırıyoruz” diye konuştu.

Ordu Büykşehir Belediyesi için ise Ordu Barosu avukatlarından Semih Yıldız’ın aday olarak belirlendiğini duyuran Baş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi için ise, Süleyman Hacıbektaşoğlu’nun aday olarak belirlendiğini duyurdu.

İLÇE ADAYLARINI DA AÇIKLADI

Erkan Baş, iddialı olduklarını belirttiği bazı ilçelerdeki belediye başkan adaylarını da duyurdu.

Buna göre, İstanbul Şişli’de Mehmet Tolga Bektaş’ın aday olarak gösterildiğini duyuran Baş, Hatay’ın ilçelerinde aday gösterdikleri isimleri de açıkladı.

Buna göre, Arsus ilçesinde Eşref Kadıgül’ü, Samandağ Belediye Başkan Adayı TİP Belediye Başkan adayı olarak Emrah Karaçay’ı gösterdiklerini açıklarken, Defne ve Hatay Büyükşehir adayı hakkında kesinleşmiş bir sisim olmadığını ve istişarelerin devam ettiğini bildirdi.