TİP'li Erkan Baş, Sinan Ateş suikastı ile ilgili konuştu ‘Düşmanınız olsa ailesine baş sağlığı dilersiniz’

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Ankara'da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin Halk TV'de katıldığı Liderler Masası programında konuştu.

Baş, cinayetin işlendiği yerin Ankara'nın göbeği olduğunu ve katledilen kişinin iktidar ortağı partinin mensubu olduğunu vurgulayarak çevresinden tek bir ses çıkmadığını belirtti.

Ayrıca, cinayetin tüm ayrıntılarının ortaya çıkması gerektiğini ve faillerin ve arkasındaki organizatörlerin toplum vicdanında yargılanması gerektiğini ifade etti.

Baş ayrıca, düşman bile olsa böyle bir olayda ailesine baş sağlığı dilenmesi gerektiğini söyledi.

Baş, kendisine yöneltilen soruya şu cevabı verdi:

"KATLEDİLEN KİŞİ, İKTİDAR ORTAĞI PARTİNİN MENSUBU, TEKBİR SES ÇIKMIYOR"

"Ankara'nın göbeğinde bir cinayet işleniyor. Katledilen kişi iktidar ortağı partinin mensubu, çevresinde ve oradan tek bir ses çıkmıyor."

"DÜŞMANINIZ OLSA AİLESİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERSİNİZ

"Baş sağlığı dilenmedi. Düşmanınız olsa birisi böyle pusu kurularak öldürüldüğünde ailesine, yakınlarına baş sağlığı dilersiniz. O andan itibaren şüphelidir olay."

"BU SADECE SİNAN ATEŞ AİLESİNİN PROBLEMİ OLAMAZ"

"Bu cinayetin tüm ayrıntılarının ortaya çıkması hepimizin sorumluluğudur. Bu sadece Ateş ailesinin problemi olamaz. Siz, siyasi nedenlerle farklılaştığınız insanın öldürülmesine sessiz kalıyorsanız bu ortak bir olaydır."

"FAİLLERİN VE ORGANİZATÖRLERİN HESAP VERMESİ GEREKİYOR"

"Hem faillerin hem arkasındaki organizatörlerin, toplum vicdanında yargılanması gerekiyor. Adalet önünde hesap vermesi gerekiyor."