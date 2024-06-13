TIr ezdi geçti. 5 yaralı

Kaynak: İHA
TIr ezdi geçti. 5 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir tır otomobil ve hafif ticari araca çarptı. Trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Meydana gelen trafik kazası Alaca ilçesi Emniyet Kavşağı’nda gerçekleşti. Olay yerinden aktarılan bilgiye göre, Yozgat istikametinde seyir halinde olan Sanjar Mumınov kontrolündeki yabancı plakalı tır, şoförünün ışık ihlali yapması sonucunda Murat Demir idaresindeki 06 BNA 968 otomobil ile Adem Sakancı idaresindeki 19 AEG 302 hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki araç savrulurken, sürüklenen araba yaklaşık 150 metre sonra durabildi.
Kazada, 34 yaşındaki Sanjar Mumınov, 40 yaşındaki Murat Demir, 64 yaşındaki Adem Sakancı, 64 yaşındaki Burhan Karslı ve Hüseyin Demir yaralandı. Arabalarda sıkışan vatandaşlar Alaca Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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