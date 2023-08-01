TIR geri geri kaydı can pazarı yaşandı

İstanbul Sultangazi'de freni boşaldığı öne sürülen TIR, geri geri kaydı. Kayan TIR, üzerlerine doğru gelen tekstil işçileri, şoförün manevrası sayesinde büyük tehlike atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
TIR geri geri kaydı can pazarı yaşandı

Olay, dün saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokakta bulunan bir iş yerine yük getiren TIR şoförü, sola dönülmez uyarı levhasının bulunmasına rağmen ara sokağa dönmeye çalıştı. Bu sırada iddiaya göre, freni boşalan TIR yokuş aşağı geri geri kaymaya başladı. Kayan TIR'ı gören ve çay molasında olan tekstil işçileri, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İşçilere doğru gelen TIR, şoförünün manevrasıyla durduruldu.

Yaşananları anlatan tekstil firması çalışanı Mehmet Ali Karakuş, "TIR'ın sağ alanda bir yükleme alanı var. Oraya girmek istedi. Aracı biraz rampa yukarı vurdu. Her halde frenlerde bir arıza oldu. O anda burada çay içen arkadaşlar vardı. Arkadaşlarımız bulunduğu yerden kalkarak kaçtı. Uyarı levhası az daha kafalarına geliyordu. Freni patlayınca şoför bir anda sağa kırdı. Çünkü manevra yapmasaydı önünde insanların da bulunduğu büfeye girecekti. Büfeye girmektense sağa kırıp, kaldırıma çıkmayı tercih etti. Bu manevrasıyla insanların hayatını kurtardı" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Büyük bir tehlikenin atlatıldığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, TIR'ın yokuş aşağı kaydığı, kaldırımda bulunan çalışanların kalkarak, koşar adımlarla uzaklaştıkları, şoförün manevrasıyla TIR'ın kupasının sağa döndüğü, kısa bir süre sonra ise durduğu görülüyor.

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