Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi. 8 yolcu yaralandı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi. 8 yolcu yaralandı

Bakırköy’de alt geçide çarpan tırın, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtulurken, otobüsteki 8 yolcu hafif şekilde yaralandı.

İstanbul Bakırköy’de alt geçide çarpan tır, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi.

Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtulurken, kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi.

Kazaya karışan araçlarda hasar oluşurken, ekiplerin olaya müdahalesinin devam ettiği öğrenildi.

AYNI YERDE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan, 11 Mart'ta yine Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarpan tır, sol tarafında seyreden 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrilmişti.

Kazada, otomobildeki sürücü Recep A. (45) ile Sultan A. (44), Güler Rukiye A. (67) ve Merve A. (16) hayatını kaybetmişti.

Aynı alt geçide 19 Temmuz'da da Fatih Demir'in kullandığı 34 TL 8903 plakalı konteyner yüklü tır çarpmış, kazada tır ve dorsesi yola devrilirken sürücü hafif yaralanmıştı.

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