TIR ile çarpışan otomobildeki anne öldü, eşi ve çocuğu yaralandı

Samsun’un Terme ilçesinde akaryakıt istasyonundan çıkan TIR ile yola çıkan otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
TIR ile çarpışan otomobildeki anne öldü, eşi ve çocuğu yaralandı

DHA'nın haberine göre; kazada hayatını kaybeden kadının eşi ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nasıl oldu?

Kaza, Samsun- Ordu karayolunun Söğütlü mevkisinde öğleden sonra meydana geldi. Ferda Çelik yönetimindeki 52 DH 615 plakalı otomobil, Kenan Mammadov yönetimindeki 20 ZB 870 plakalı TIR’a yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Ferda Çelik’in eşi Havva Çelik (42) ağır yaralandı. Ferda Çelik ile 6 yaşındaki çocukları T.Y. Çelik de hafif yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Havva Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ferda Çelik ile çocuğu T.Y. Çelik’in sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

TIR sürücüsü gözaltına alındı

Kazanın ardından TIR sürücüsü Kenan Mammadov gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza yapan otomobilin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sağlık kontrolüne gittikten sonra Ordu’nun Gölköy ilçesine giderken kaza yaptığı öğrenildi.

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