Kaza, saat 13.30 sıralarında Ceyhan-Kadirli kara yolunda meydana geldi. Kadirli yönüne giden M.T. yönetimindeki TIR, karşı yönden gelen Üzeyir Turhan'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Üzeyir Turhan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Turhan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Turhan’ın cansız bedeni, Ceyhan Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. TIR'ın şoförü M.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yetkililer ise sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarıyor.