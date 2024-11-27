TIR kabininde asılı bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde park halindeki TIR'ın kabininde bir kişiyi asılı halde görenler olayı polise ihbar yaptı. Yapılan kontrolde adamın öldüğü görüldü. Adamın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

Ataevler Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde park halindeki 34 BCV 302 plakalı TIR'ın kabininde bir kişiyi asılı halde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

aw337289-01.jpg

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, TIR'ın kabininde asılı bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, ölen kişinin Savaş Köse olduğunu belirledi. Köse'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Adamın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği otopsi sonucuna göre netlik kazanacak.

aw337289-02.jpg

aw337289-03.jpg

aw337289-04.jpg

aw337289-05.jpg

Son Haberler
Sivas’ta koyunlar açlıktan ve donmaktan kurtarıldı
Sivas’ta koyunlar açlıktan ve donmaktan kurtarıldı
Göz seğirmesi hangi hastalıkların habercisi? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Göz seğirmesi hangi hastalıkların habercisi? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Bayern Münih, PSG’yi tek golle geçti. İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
Bayern Münih, PSG’yi tek golle geçti. İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
Ayçiçek yağında gümrük vergisi düzenlemesi
Ayçiçek yağında gümrük vergisi düzenlemesi
Tekirdağ’da izinsiz kazı yapanlar suçüstü yakalandı
Tekirdağ’da izinsiz kazı yapanlar suçüstü yakalandı