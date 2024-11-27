TIR kabininde asılı bulundu

Ataevler Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde park halindeki 34 BCV 302 plakalı TIR'ın kabininde bir kişiyi asılı halde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, TIR'ın kabininde asılı bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, ölen kişinin Savaş Köse olduğunu belirledi. Köse'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Adamın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği otopsi sonucuna göre netlik kazanacak.